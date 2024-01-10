Спасатели эвакуировали из Авдеевки еще двух гражданских
Украинские спасатели эвакуировали супругов и их кота из Авдеевки и перевезли их в безопасное место.
Украина заняла 18 место в рейтинге самых мощных армий мира
Украина занимает 18 место в Глобальном рейтинге огневой мощи 2024, опустившись на три позиции с индексом мощности 0,2598.
Банковская система Украины имеет достаточный запас капитала и прочности - Нацбанк
Банковская система Украины демонстрирует стабильность, готова к восстановлению с достаточным капиталом для поддержания прибыльности и кредитования, сообщается в отчете Национального банка.
Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
Есть данные, что Даниил Гетманцев может контролировать налоговую службу Украины, что вызывает беспокойство относительно Национальной стратегии доходов, на которую он имеет влияние.
29 украинцам отказали в эвакуации из сектора Газа - посол в Израиле
Службы безопасности Израиля и Египта отказались предоставить разрешение на эвакуацию некоторых граждан Украины из сектора Газа.
Херсонщина: россияне обстреляли жилые дома в Новодмитровке, ранен человек
В результате российского обстрела Новодмитровки в Херсонской области ранен мирный житель, повреждены жилые дома и здания.
Взрыв в Кривом Роге: представители городской власти уверяют, что "все нормально"
В Кривом Роге произошел взрыв. В Совете обороны города уверяют, что ситуация стабильная, несмотря на недостаточное количество деталей.
Большинство россиян расценивают войну в Украине как защиту от Запада - опрос
Несмотря на экономические трудности, большинство россиян продолжают выражать поддержку политике путина.
Изготовление дронов и средств РЭБ: ОП о подписанных сегодня украинско-литовских документах
Украина и Литва подписали несколько соглашений о совместных оборонных проектах, включая разработку беспилотных платформ и средств радиоэлектронной борьбы.
Финляндия не будет открывать границу с Россией - Iltalehti
Финляндия сохраняет закрытую границу с Россией из-за неизменной активности рф, что подтвердили финские правительственные источники Iltalehti.