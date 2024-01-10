Спасатели эвакуировали из Авдеевки еще двух гражданских

Спасатели совместно эвакуировали из Авдеевки, чуть ли не ежедневно обстреливаемой россиянами, мужчины и женщины, а также их кошки. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сотрудники Национальной полиции вывезли граждан из Авдеевки, а в пгт Очеретино передали спасателями. Все трое были доставлены в более безопасный населенный пункт.

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Спасатели также напомнили, что в результате российских обстрелов в городе фактически уничтожена инфраструктура. В Авдеевке нет отсутствует централизованное водоснабжение, теплоснабжение.

Кроме того, сейчас к постоянным обстрелам также добавился сильный мороз

Уважаемые граждане! Напоминаем, что на территории Донецкой области продолжается обязательная эвакуация, которая может спасти вашу жизнь! - отмечают в ГСЧС.

Напомним,

В течение выходных спасатели оказали помощь 92 жителям области во время эвакуации из Донецкой области. В частности, удалось эвакуировать еще пятерых гражданских из города Авдеевка.