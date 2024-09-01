РФК-молодший судиться з виборчою комісією Північної Кароліни

Роберт Ф. Кеннеді-молодший подав до суду на виборчу комісію Північної Кароліни, намагаючись в останню мить зняти своє ім’я з бюлетеня перед президентськими виборами 2024 року. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

Позов, поданий до Верховного суду округу Вейк у п’ятницю, стверджує, що відмова комісії зняти його ім’я як кандидата від третьої партії порушує виборчий закон штату та його право на свободу слова, повідомляють The News & Observer та WRAL.

"З наближенням листопадових виборів і термінів друку бюлетенів Кеннеді не має іншого вибору, окрім як звернутися до цього суду для негайного втручання", — йдеться у позові.

Після того, як у серпні Кеннеді припинив свою кампанію та підтримав колишнього президента Дональда Трампа, він прагнув зняти своє ім’я в штатах, де перегони можуть бути напруженими, як-от у Північній Кароліні. Водночас Кеннеді намагається залишитися в бюлетені в таких штатах, як Нью-Йорк, де його присутність навряд чи вплине на боротьбу між Трампом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Якщо суд не втрутиться, ім’я Кеннеді залишиться в бюлетені Північної Кароліни в листопаді.

У четвер три демократи з виборчої комісії Північної Кароліни проголосували проти двох республіканців і відхилили прохання зняти Кеннеді та його напарницю Ніколь Шанахан з виборчої лінії партії "Ми, народ".

Демократична більшість заявила, що на цьому етапі вже надто пізно, оскільки 67 зі 100 округів штату почали друкувати бюлетені, перші з яких мають бути надіслані до 6 вересня. Головний постачальник послуг друку для більшості округів вже надрукував понад 1,7 мільйона бюлетенів, а перевипуск коштуватиме сотні тисяч доларів, повідомила виконавча директорка комісії Карен Брінсон Белл.

"Коли ми говоримо про друк бюлетенів, ми не маємо на увазі… натискання кнопки "копіювати" на ксероксі. Це набагато складніший і багатошаровий процес", — сказала Брінсон Белл членам комісії.

Двоє республіканців не погодилися та заявили, що комісія могла б перенести встановлений законом крайній термін для відправлення бюлетенів для голосування поштою.

Трамп і Гарріс сперечаються про правила дебатів