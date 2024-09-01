РФК-младший судится с избирательной комиссией Северной Каролины

Роберт Ф. Кеннеди-младший подал в суд на избирательную комиссию Северной Каролины, пытаясь в последний момент снять свое имя из бюллетеня перед президентскими выборами 2024 года. Об этом пишет АР, передает УНН.

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Иск, поданный в Верховный суд округа Уэйк в пятницу, утверждает, что отказ комиссии снять его имя как кандидата от третьей партии нарушает избирательный закон штата и его право на свободу слова, сообщают The News & Observer и WRAL.

«С приближением ноябрьских выборов и сроков печати бюллетеней Кеннеди не имеет другого выбора, кроме как обратиться в этот суд для немедленного вмешательства», - говорится в иске.

После того, как в августе Кеннеди прекратил свою кампанию и поддержал бывшего президента Дональда Трампа, он стремился снять свое имя в штатах, где гонка может быть напряженной, например в Северной Каролине. В то же время Кеннеди пытается остаться в бюллетене в таких штатах, как Нью-Йорк, где его присутствие вряд ли повлияет на борьбу между Трампом и вице-президентом Камалой Харрис.

Если суд не вмешается, имя Кеннеди останется в бюллетене Северной Каролины в ноябре.

В четверг три демократа из избирательной комиссии Северной Каролины проголосовали против двух республиканцев и отклонили просьбу снять Кеннеди и его напарницу Николь Шанахан с избирательной линии партии «Мы, народ».

Демократическое большинство заявило, что на этом этапе уже слишком поздно, поскольку 67 из 100 округов штата начали печатать бюллетени, первые из которых должны быть отправлены до 6 сентября. Главный поставщик услуг печати для большинства округов уже напечатал более 1,7 миллиона бюллетеней, а перевыпуск будет стоить сотни тысяч долларов, сообщила исполнительный директор комиссии Карен Бринсон Белл.

«Когда мы говорим о печати бюллетеней, мы не имеем в виду... нажатие кнопки «копировать» на ксероксе. Это гораздо более сложный и многослойный процесс», - сказала Бринсон Белл членам комиссии.

Двое республиканцев не согласились и заявили, что комиссия могла бы перенести установленный законом крайний срок для отправки бюллетеней для голосования по почте.

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