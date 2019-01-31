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РФ знову порушує міжнародні норми по справі Гриба

РФ знову порушує міжнародні норми по справі Гриба

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. РФ знову порушує міжнародні норми та зобов’язання щодо політв’язня Павла Гриба, якого утримують в Росії. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Вимушена констатувати, що РФ знову порушує міжнародні норми та зобов’язання. Українського консула не допустили до Павла Гриба. Це є грубим порушенням положень статті 13 Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією", - зазначила Денісова.

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Вона додала, що дії РФ є черговою спробою приховати реальний стан здоров’я Павла.

"Знову звертаюся до міжнародних організацій та дипломатів. Прошу сприяти наданню громадянину України негайної медичної допомоги та вжити усі можливі заходи для здійснення неупередженого та об’єктивного моніторингу дотримання прав і свобод політв’язня. Хлопця не можна тримати у російській катівні", - додала уповноважена.

Нагадаємо, посол України при Євросоюзі поінформував блок щодо критичного стану українського політв’язня в Росії Павла Гриба.

Українські Національні Новини

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