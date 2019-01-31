РФ знову порушує міжнародні норми по справі Гриба

"Вимушена констатувати, що РФ знову порушує міжнародні норми та зобов’язання. Українського консула не допустили до Павла Гриба. Це є грубим порушенням положень статті 13 Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією", - зазначила Денісова.

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Вона додала, що дії РФ є черговою спробою приховати реальний стан здоров’я Павла.

"Знову звертаюся до міжнародних організацій та дипломатів. Прошу сприяти наданню громадянину України негайної медичної допомоги та вжити усі можливі заходи для здійснення неупередженого та об’єктивного моніторингу дотримання прав і свобод політв’язня. Хлопця не можна тримати у російській катівні", - додала уповноважена.

Нагадаємо, посол України при Євросоюзі поінформував блок щодо критичного стану українського політв’язня в Росії Павла Гриба.