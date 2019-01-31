РФ вновь нарушает международные нормы по делу Гриба
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. РФ вновь нарушает международные нормы и обязательства по делу политзаключенного Павла Гриба, который содержится в России. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вынужденна констатировать, что РФ вновь нарушает международные нормы и обязательства. Украинского консула не допустили к Павлу Грибу. Это является грубым нарушением положений статьи 13 Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией", - отметила Денисова.
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Она добавила, что действия РФ являются очередной попыткой скрыть реальное состояние здоровья Павла.
"Опять обращаюсь к международным организациям и дипломатам. Прошу содействовать предоставлению гражданину Украины немедленной медицинской помощи и принять все возможные меры для осуществления беспристрастного и объективного мониторинга соблюдения прав и свобод политзаключенного. Парня нельзя держать в российской застенки", - добавила уполномоченная
Напомним, посол Украины при Евросоюзе проинформировал блок про критическое состояние украинского политзаключенного в России Павла Гриба.