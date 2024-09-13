рф здійснила понад 50 атак на портову інфраструктуру України, знищено більше ніж 100 тис. тонн агропродукції
Київ • УНН
За час повномасштабного вторгнення рф пошкодила понад 280 об'єктів портової інфраструктури України. Знищено понад 100 тис. тонн агропродукції, але Україна продовжує забезпечувати роботу Українського коридору в Чорному морі.
За час повномасштабного вторгнення рф здійснила понад 50 атак на портову інфраструктуру України. Пошкоджено понад 280 об'єктів, знищено понад 100 тис. тонн агропродукції. Про це повідомив віце-прем’єр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, якого зацитувала пресслужба відомства, передає УНН.
Кулеба нагадав, що 12 вересня росія крилатою ракетою атакувала цивільне судно із українським зерном, що прямувало до Єгипту. Це черговий акт терористичної діяльності країни-агресора.
"росія системно атакує портову інфраструктуру, що прямо впливає на продовольчу безпеку в світі. За час повномасштабного вторгнення відбулось понад 50 таких атак, внаслідок яких пошкоджень зазнали більше 280 об’єктів портової інфраструктури, знищено – понад 100 тисяч тонн агропродукції
Водночас, за його словами, Україна і далі буде забезпечувати ефективну роботу Українського коридору в Чорному морі, щоб всі країни Африки та Близького Сходу отримували необхідну продукцію.
"Світ же має відповідно реагувати та посилювати санкційний тиск на росію за порушення міжнародного морського права", – наголосив Кулеба.
У відомстві нагадали, що за час роботи Українського коридору з серпня 2023 року до українських портів зайшло понад 2,5 тисячі суден. Оброблено 68,6 мільйона тонн вантажів, з яких 46 мільйонів тонн – експорт агропродукції до понад 46 країн світу.