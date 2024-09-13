рф осуществила более 50 атак на портовую инфраструктуру Украины, уничтожено более 100 тыс. тонн агропродукции

За время полномасштабного вторжения рф осуществила более 50 атак на портовую инфраструктуру Украины. Повреждено более 280 объектов, уничтожено более 100 тыс. тонн агропродукции. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, которого процитировала пресс-служба ведомства, передает УНН.

Кулеба напомнил, что 12 сентября россия крылатой ракетой атаковала гражданское судно с украинским зерном, которое направлялось в Египет. Это очередной акт террористической деятельности страны-агрессора.

"россия системно атакует портовую инфраструктуру, что прямо влияет на продовольственную безопасность в мире. За время полномасштабного вторжения состоялось более 50 таких атак, в результате которых повреждения получили более 280 объектов портовой инфраструктуры, уничтожено - более 100 тысяч тонн агропродукции -сообщил Алексей Кулеба.

В то же время, по его словам, Украина и дальше будет обеспечивать эффективную работу Украинского коридора в Черном море, чтобы все страны Африки и Ближнего Востока получали необходимую продукцию.

"Мир же должен соответственно реагировать и усиливать санкционное давление на россию за нарушение международного морского права", - подчеркнул Кулеба.

В ведомстве напомнили, что за время работы Украинского коридора с августа 2023 года в украинские порты зашло более 2,5 тысячи судов. Обработано 68,6 миллиона тонн грузов, из которых 46 миллионов тонн - экспорт агропродукции в более 46 стран мира.