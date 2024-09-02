РФ здійснила 171 обстріл по 10 населених пунктах Запорізької області
Київ • УНН
За добу російські війська атакували Запорізьку область 171 раз, використовуючи авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію. Зафіксовано 9 повідомлень про руйнування, постраждалих серед мирного населення немає.
Протягом останньої доби війська рф 171 раз обстріляли 10 населених пунктів у Запорізькій області. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
- Здійснено 4 авіаудари по Лобковому, Пʼятихатках та Новоандріївці.
- 95 безпілотників різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Полтавку.
- 3 обстріли з РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку та Роботине.
- 69 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Преображенки, Новоданилівки та Полтавки.
Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, мирні жителі не постраждали.
Окупанти 164 рази обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області01.09.24, 07:23 • 36848 переглядiв