РФ осуществила 171 обстрел по 10 населенным пунктам Запорожской области
Киев • УНН
За сутки российские войска атаковали Запорожскую область 171 раз, используя авиацию, беспилотники, РСЗО и артиллерию. Зафиксировано 9 сообщений о разрушениях, пострадавших среди мирного населения нет.
В течение последних суток войска рф 171 раз обстреляли 10 населенных пунктов в Запорожской области. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
- Осуществлено 4 авиаудара по Лобковому, Пятихаткам и Новоандреевке.
- 95 беспилотников различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Полтавку.
- 3 обстрела из РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоданиловку и Роботино.
- 69 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Преображенки, Новоданиловки и Полтавки.
Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. По предварительной информации, мирные жители не пострадали.
Окупанти 164 рази обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області1 сентября 2024, 04:23 • 35740 просмотров