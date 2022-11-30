рф завдала Україні збитків на 600 млрд євро - фон дер Ляєн

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«росія має також фінансово заплатити за завдані нею руйнування. Збитки, завдані Україні, оцінюються в 600 мільярдів євро. росія та її олігархи мають відшкодувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни», - сказала фон дер Ляєн.

Деталі

Вона зазначила, що у ЄС є кошти змусити росію заплатити.

«Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів центробанку росії та заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів. У короткостроковій перспективі ми могли б створити з нашими партнерами структуру для управління цими коштами та їхнього інвестування. Потім ми б використали виручені кошти для України», - розповіла вона.

Фон дер Ляєн додала, що щойно санкції буде знято, ці кошти мають бути використані для того, щоб росія виплатила повну компенсацію за завдані Україні збитки.

Доповнення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що на повоєнне відновлення України у довгостроковій перспективі знадобиться щонайменше 600 мільярдів доларів.

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, згідно з якою має бути створений механізм виплати росією репарацій за розв'язану війну в Україні.