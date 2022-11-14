Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про репарації рф Україні

Деталі

За проголосували 94 країни. Проти - 14 та 73 - утримались. Проєкт резолюції підготувала Україна за співавторства майже півсотні країн.

Серед тих, хто голосував "проти": росія, білорусь, сирія, Іран, Зімбабве, Куба, Ерітрея, Китай.

Додамо

Право вето росії в Раді Безпеки не дозволяє найвпливовішому органу ООН робити будь-які дії проти російського вторгнення в Україну. Але в Генеральній Асамблеї росія не має права вето. Організація раніше ухвалила чотири резолюції з критикою російського вторгнення.

Раніше

Під час виступу на засіданні надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН постійний представник України при ООН Сергій Кислиця представив проєкт резолюції, згідно з яким має бути створений механізм виплати росією репарацій за розв'язану війну в Україні. Він наголосив, що на сьогодні саме москва винна у поділі світу, тож має бути притягнута до відповідальності.