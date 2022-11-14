Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях рф Украине

Детали

За проголосоли 94 страны. Против – 14 и 73 – воздержались. Проект резолюции подготовила Украина при соавторстве около полусотни стран.

Среди тех, кто голосовал "против": россия, беларусь, сирия, Иран, Зимбабве, Куба, Эритрея, Китай.

Добавим

Право вето россии в Совете Безопасности не позволяет влиятельному органу ООН предпринимать какие-либо действия против российского вторжения в Украину. Но в Генеральной Ассамблее россия не имеет права вето. Организация ранее приняла четыре резолюции с критикой российского вторжения.

Ранее

Выступая на заседании чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица представил проект резолюции, согласно которому должен быть создан механизм выплаты россией репараций за развязанную войну в Украине. Он подчеркнул, что на сегодняшний день именно москва виновата в разделении мира, поэтому должна быть привлечена к ответственности.