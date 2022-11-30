рф нанесла Украине ущерб на 600 млрд евро - фон дер Ляйен

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«россия должна также финансово заплатить за причиненное ею опустошение. Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 миллиардов евро. россия и ее олигархи должны возместить Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление страны», - сказала фон дер Ляйен.

Детали

Она отметила, что в ЕС есть средства заставить россию заплатить.

«Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов центробанка россии и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования. Затем мы использовали бы вырученные средства для Украины», - рассказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что как только санкции будут сняты, эти средства должны быть использованы для того, чтобы рф выплатила полную компенсацию за нанесенный Украине ущерб.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что на послевоенное восстановление Украины в долгосрочной перспективе понадобится не менее 600 миллиардов долларов.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой должен быть создан механизм выплаты россией репараций за развязанную войну в Украине.