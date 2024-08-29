рф завдала 252 удари по 13 населеним пунктам Запорізької області
Київ • УНН
За добу ворожі війська атакували 13 населених пунктів Запорізької області, завдавши 252 удари. Серед атак - авіаудар, 128 атак безпілотників, 5 обстрілів РСЗВ та 118 артилерійських обстрілів.
Протягом останньої доби російські війська завдали 252 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Авіаудар було завдано по Степовому.
128 безпілотників атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Ольгівське.
5 обстрілів РСЗВ припали на Гуляйполе та Новоданилівку.
118 артилерійських обстрілів зазнали Степногірськ, Приморське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Новоандріївка, Новоданилівка, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Ольгівське, Зелений Гай та Прилуки.
Крім того, через обстріли пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури Інформації про постраждалих серед мирного населення наразі немає.
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