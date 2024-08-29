рф нанесла 252 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области
Киев • УНН
За сутки вражеские войска атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 252 удара. Среди атак - авиаудар, 128 атак беспилотников, 5 обстрелов РСЗО и 118 артиллерийских обстрелов.
В течение последних суток российские войска нанесли 252 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Авиаудар был нанесен по Степному.
128 беспилотников атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Ольговское.
5 обстрелов РСЗО пришлись на Гуляйполе и Новоданиловку.
118 артиллерийских обстрелов подверглись Степногорск, Приморское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Новоандреевка, Новоданиловка, Роботино, Малая Токмачка, Малиновка, Ольговское, Зеленый Гай и Прилуки.
Кроме того, из-за обстрелов повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры Информации о пострадавших среди мирного населения пока нет.
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