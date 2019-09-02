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РФ засудила 59 мешканців Криму за відмову проходити строкову службу

РФ засудила 59 мешканців Криму за відмову проходити строкову службу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Росія притягнули до кримінальної відповідальності 59 осіб в окупованому Криму за відмову служити в російських збройних силах. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру АР Криму.

"Встановлено, що в період з 1 квітня 2015 року по 1 липня 2018 року окупаційна влада... притягнула до кримінальної відповідальності за відмову служити 35 осіб. На даний час - 59", - повідомили в прокуратурі АР Криму.

Також Росія призвала на строкову військову службу понад 12 тисяч 200 мешканців Криму, на даний - час понад 17 тисяч.

Нагадаємо, в Криму навесні 2019 року пройшла 9-та призовна кампанія, в рамках якої заявлено про призов 3400 осіб (Крим - 2800, Севастополь - 600).

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