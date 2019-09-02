РФ осудила 59 жителей Крыма за отказ проходить срочную службу

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 13508 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114320 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125116 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116527 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122104 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126427 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151573 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150846 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140745 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 197081 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Актуальное
РФ осудила 59 жителей Крыма за отказ проходить срочную службу

РФ осудила 59 жителей Крыма за отказ проходить срочную службу

Киев  •  УНН

 • 30570 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Россия привлекли к уголовной ответственности 59 человек в оккупированном Крыму за отказ служить в российских вооруженных силах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру АР Крыма.

"Установлено, что в период с 1 апреля 2015 по 1 июля 2018 оккупационная власть... привлекла к уголовной ответственности за отказ служить 35 человек. В настоящее время - 59", - сообщили в прокуратуре АР Крым.

Также Россия призвала на срочную военную службу более 12 200 жителей Крыма, на данный - время более 17 000.

Напомним, в Крыму весной 2019 прошла 9-я призывная кампания, в рамках которой заявлено о призыве 3400 человек (Крым - 2800, Севастополь - 600).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОРДЛО и Крыму находится 75 000 российских военных

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