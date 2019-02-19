РФ закрила для України частину Азовського моря через стрільби - ЗМІ

"Відповідно до морського припису NAVAREA III 0184/2019 Росія закрила район в Азовському морі поблизу Керченської протоки для проведення стрільб впродовж 18-20 лютого 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Стрільби відбуватимуться у західній частині Темрюкської затоки, що розташована поблизу Керченської протоки.

Мілітарний портал, посилаючись на власні джерела, повідомив, що в ніч з суботи на неділю Росія проводила радіотехнічні навчання на виході з Керченської протоки у Чорне море. Їх зміст – виявлення координатів втраченої радарної цілі Кіз-Аульським та Такільським радіотехнічними постами спостереження, що у південній частині Керченської протоки у Чорному морі.

Навчання відбулась у районі де 25 листопада 2018 року Росія в наслідок акту агресії захопила українські екіпажі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" та "Нікополь" та буксиру "Яни Капу".

"Тобто є всі підстави говорити про підготовку Росії до подальшої ескалації на випадок майбутнього переходу українських кораблів до Азовського моря", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. 24 українських моряків після цього заарештували у Криму, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.



Як повідомляв УНН, ініціатива звернутися до Генсека ООН щодо щодо звільнення українських моряків з полону РФ зібрала тисячі підписів.