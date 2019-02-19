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РФ закрыла для Украины часть Азовского моря из-за стрельб - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11225 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Россия закрыла район в Азовском море вблизи Керченского пролива. Об этом сообщает Украинский милитарный портал, передаёт УНН.

"Согласно морского предписания NAVAREA III 0184/2019 Россия закрыла район в Азовском море вблизи Керченского пролива для проведения стрельб в течение 18-20 февраля 2019", - говорится в сообщении.

Стрельбы пройдут в западной части Темрюкского залива, расположенного вблизи Керченского пролива.

Милитарный портал, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в ночь с субботы на воскресенье Россия проводила радиотехнические учения на выходе из Керченского пролива в Чёрное море. Их цель - выявление координат утраченной радарной цели Киз-Аульским и Такильським радиотехническими постами наблюдения, в южной части Керченского пролива в Чёрном море.

Обучение состоялось в районе, где 25 ноября 2018 Россия вследствие акта агрессии захватила украинские экипажи двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу".

"Есть все основания говорить о подготовке России к дальнейшей эскалации в случае будущего перехода украинских кораблей в Азовское море", - отмечается в сообщении.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. 24 украинских моряков после этого арестовали в Крыму, впоследствии их переместили в российских СИЗО в Москве.

Как сообщал УНН, инициатива обратиться к Генсека ООН по по освобождению украинских моряков из плена РФ собрала тысячи подписей.

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