РФ закрыла для Украины часть Азовского моря из-за стрельб - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Россия закрыла район в Азовском море вблизи Керченского пролива. Об этом сообщает Украинский милитарный портал, передаёт УНН.
"Согласно морского предписания NAVAREA III 0184/2019 Россия закрыла район в Азовском море вблизи Керченского пролива для проведения стрельб в течение 18-20 февраля 2019", - говорится в сообщении.
Стрельбы пройдут в западной части Темрюкского залива, расположенного вблизи Керченского пролива.
Милитарный портал, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в ночь с субботы на воскресенье Россия проводила радиотехнические учения на выходе из Керченского пролива в Чёрное море. Их цель - выявление координат утраченной радарной цели Киз-Аульским и Такильським радиотехническими постами наблюдения, в южной части Керченского пролива в Чёрном море.
Обучение состоялось в районе, где 25 ноября 2018 Россия вследствие акта агрессии захватила украинские экипажи двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу".
"Есть все основания говорить о подготовке России к дальнейшей эскалации в случае будущего перехода украинских кораблей в Азовское море", - отмечается в сообщении.
Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. 24 украинских моряков после этого арестовали в Крыму, впоследствии их переместили в российских СИЗО в Москве.
Как сообщал УНН, инициатива обратиться к Генсека ООН по по освобождению украинских моряков из плена РФ собрала тысячи подписей.