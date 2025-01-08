рф заявляє про масштабну атаку дронів на 7 областей федерації

Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 32 безпілотні літальні апарати над 7 областями рф та акваторією Азовського моря. Про це повідомляє міністерство оборони росії, передає УНН.

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У російському оборонному відомстві стверджують, що 11 БпЛА начебто знищено над територією Саратовської області, по чотири БПЛА – над територіями Курської та Ростовської областей.

А також по три – над Бєлгородською та Брянською областями, два – над Краснодарським краєм, один – над Волгоградською областю та чотири – над акваторією Азовського моря.

Нагадаємо

У місті енгельс саратовської області рф стався вибух та пожежа після атаки безпілотників. За попередніми даними, пошкоджено промисловий об'єкт, ймовірно нафтобазу поблизу військового аеродрому.