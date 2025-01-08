рф заявляє про масштабну атаку дронів на 7 областей федерації

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Київ • УНН

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міноборони рф повідомляє про знищення 32 безпілотників над різними регіонами країни та Азовським морем. Найбільше дронів було збито над Саратовською областю, де стався вибух на промисловому об'єкті.

Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 32 безпілотні літальні апарати над 7 областями рф та акваторією Азовського моря. Про це повідомляє міністерство оборони росії, передає УНН.

Деталі

У російському оборонному відомстві стверджують, що 11 БпЛА начебто знищено над територією Саратовської області, по чотири БПЛА – над територіями Курської та Ростовської областей.

А також по три – над Бєлгородською та Брянською областями, два – над Краснодарським краєм, один – над Волгоградською областю та чотири – над акваторією Азовського моря.

Нагадаємо

У місті енгельс саратовської області рф стався вибух та пожежа після атаки безпілотників. За попередніми даними, пошкоджено промисловий об'єкт, ймовірно нафтобазу поблизу військового аеродрому.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
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