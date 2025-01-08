рф заявляет о масштабной атаке дронов на 7 областей федерации

В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата над 7 областями рф и акваторией Азовского моря. Об этом сообщает министерство обороны россии, передает УНН.

Детали

В российском оборонном ведомстве утверждают, что 11 БПЛА якобы уничтожены над территорией Саратовской области, по четыре БПЛА - над территориями Курской и Ростовской областей.

А также по три - над Белгородской и Брянской областями, два - над Краснодарским краем, один - над Волгоградской областью и четыре - над акваторией Азовского моря.

Напомним

В городе Энгельс саратовской области рф произошел взрыв и пожар после атаки беспилотников. По предварительным данным, поврежден промышленный объект, вероятно нефтебаза вблизи военного аэродрома.