рф заявляет о масштабной атаке дронов на 7 областей федерации

ukenru
Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 85991 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 123665 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 128236 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 127615 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 124044 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 170911 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 237060 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 486241 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 339963 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 454827 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине создадут перечень террористических организаций: Зеленский подписал закон

В Украине создадут перечень террористических организаций: Зеленский подписал закон

 • 30048 просмотра
Конфликт во Львове: военкомат отстранил работников из-за применения силы к гражданину Украины

Конфликт во Львове: военкомат отстранил работников из-за применения силы к гражданину Украины

 • 39762 просмотра
Юрий Игнат вернулся в Воздушные Силы: с 1 января он возглавляет управление коммуникаций Командования ВСУ

Юрий Игнат вернулся в Воздушные Силы: с 1 января он возглавляет управление коммуникаций Командования ВСУ

 • 24181 просмотра
На дне Финского залива нашли якорь танкера, которым могли порвать подводные кабели

На дне Финского залива нашли якорь танкера, которым могли порвать подводные кабели

 • 18721 просмотра
Враг атакует: какие области под угрозой атаки: какие области под угрозой атаки

Враг атакует: какие области под угрозой атаки: какие области под угрозой атаки

01:59 • 31247 просмотра
публикации
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 134874 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 139516 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 149839 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 222078 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 486241 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

«Золотой глобус 2025» установил новый рекорд телесмотрения

 • 107464 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после двух лет брака

 • 105062 просмотра
«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

«Тут и не откажешь": Леся Никитюк выходит замуж

 • 110133 просмотра
Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

 • 108703 просмотра
Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

 • 102501 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

рф заявляет о масштабной атаке дронов на 7 областей федерации

рф заявляет о масштабной атаке дронов на 7 областей федерации

Киев  •  УНН

 • 5893 просмотра

Read in English

минобороны рф сообщает об уничтожении 32 беспилотников над разными регионами страны и Азовским морем. Больше всего дронов было сбито над Саратовской областью, где произошел взрыв на промышленном объекте.

В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата над 7 областями рф и акваторией Азовского моря. Об этом сообщает министерство обороны россии, передает УНН.

Детали

В российском оборонном ведомстве утверждают, что 11 БПЛА якобы уничтожены над территорией Саратовской области, по четыре БПЛА - над территориями Курской и Ростовской областей.

А также по три - над Белгородской и Брянской областями, два - над Краснодарским краем, один - над Волгоградской областью и четыре - над акваторией Азовского моря.

Напомним

В городе Энгельс саратовской области рф произошел взрыв и пожар после атаки беспилотников. По предварительным данным, поврежден промышленный объект, вероятно нефтебаза вблизи военного аэродрома.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат