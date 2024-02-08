рф вивела в акваторію Чорного моря ракетоносій фрегат "Адмірал Макаров"- Гуменюк

Російські окупанти вивели в акваторію Чорного моря фрегат "Адмірал Макаров", який здатний нести до восьми "Калібрів". Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Наразі спостерігаємо виведення фрегата в акваторію Чорного моря, повертається на бойове чергування "Адмірал Макаров". Це означає, що до 8 ракет типу "Калібр" можуть бути готові до застосування. Але тримається він ближче до новоросійська…, де погода трошки спокійніша