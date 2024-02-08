рф вивела в акваторію Чорного моря ракетоносій фрегат "Адмірал Макаров"- Гуменюк
Київ • УНН
Росія розмістила в Чорному морі ракетний фрегат "Адмірал Макаров", здатний нести до восьми ракет "Калібр".
Російські окупанти вивели в акваторію Чорного моря фрегат "Адмірал Макаров", який здатний нести до восьми "Калібрів". Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Наразі спостерігаємо виведення фрегата в акваторію Чорного моря, повертається на бойове чергування "Адмірал Макаров". Це означає, що до 8 ракет типу "Калібр" можуть бути готові до застосування. Але тримається він ближче до новоросійська…, де погода трошки спокійніша
Вона пояснила, що це означає, що ворог знову "грає м'язами" натякаючи на небезпеку.
Доповнення
Розвідники з підрозділу "Group 13", яких називають "мисливцями за російськими кораблями", розкрили деякі деталі останніх спецоперацій. Зокрема й тієї, де вони знищили російський ракетний корабель "Іванівець" з допомогою надводних дронів.