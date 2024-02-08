рф вывела в акваторию Черного моря ракетоноситель фрегат "Адмирал Макаров"- Гуменюк

Российские оккупанты вывели в акваторию Черного моря фрегат "Адмирал Макаров", который способен нести до восьми "Калибров". Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Сейчас наблюдаем вывод фрегата в акваторию Черного моря, возвращается на боевое дежурство "Адмирал Макаров". Это означает, что до 8 ракет типа "Калибр" могут быть готовы к применению. Но держится он ближе к Новороссийску..., где погода немножко спокойнее - рассказала Гуменюк.

Она объяснила, что это означает, что враг снова "играет мышцами" намекая на опасность.

Дополнение

Разведчики из подразделения "Group 13", которых называют "охотниками за российскими кораблями", раскрыли некоторые детали последних спецопераций. В том числе и той, где они уничтожили российский ракетный корабль "Иванивец" с помощью надводных дронов.