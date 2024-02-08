рф вывела в акваторию Черного моря ракетоноситель фрегат "Адмирал Макаров"- Гуменюк
Россия разместила в Черном море ракетный фрегат "Адмирал Макаров", способный нести до восьми ракет "Калибр".
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с путиным: о чем говорили
Глава Китая Си Цзиньпин и путин обсудили укрепление двусторонних связей и сотрудничества во время телефонного разговора накануне китайского Нового года по лунному календарю.
Федоров встретился с делегацией из США: обсудили потребности Украины в киберзащите
Министр цифровой трансформации Украины обсудил с американскими партнерами краткосрочные и долгосрочные потребности Украины в сфере киберзащиты с целью усиления сотрудничества в сфере кибербезопасности против российских угроз.
Выполнил более 380 боевых вылетов: защищая Украину погиб летчик-штурмовик Владислав Рыков
Летчик Владислав Рыков, который совершил 385 боевых вылетов, защищая Украину, погиб во время выполнения задания 7 февраля 2024 года, о чем сообщил его сослуживец Ростислав Лазаренко.
"Рейган переворачивается в могиле": Туск высказался относительно блокирования помощи Украине в Сенате США
Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал американских сенаторов-республиканцев за блокирование в Сенате США законопроекта, который бы оказал помощь Украине, заявив, что бывший президент США Рональд Рейган, который помог многим восстановить свободу и независимость, был бы расстроен их действиями.
Позиция Китая по "украинскому кризису" последовательна и ясна, мы сыграли конструктивную роль - МИД КНР
Китай заявил, что его позиция по "украинскому кризису", как в Китае называют войну, последовательна и ясна.
Скандал в Днепре: полк особого назначения расформируют, а спецназовцев таки переведут в бригаду "Лють"
Полк полиции особого назначения в Днепре был расформирован после того, как его бойцы отказались вступать в штурмовую бригаду "Ярость". В то же время всех спецназовцев по приказу таки переведут в бригаду "Лють".
На левом берегу Херсонщины ситуация остается достаточно сложной - Гуменюк
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины сообщил, что хотя ситуация на левом берегу Херсонской области остается сложной, присутствие украинского флага в Крынках свидетельствует о том, что украинские войска продолжают удерживать свои позиции и отражать российские атаки.
Убийство заместителя городского головы в Никополе: в авто погиб Журавлев - источник
Заместитель мэра Никополя Виталий Журавлев был убит неизвестными, которые расстреляли его автомобиль.
Три схрона с российским оружием и взрывчаткой обнаружили в 3 областях: под Киевом нашли гранатометы вражеских ДРГ
В Киевской, Винницкой и Закарпатской областях правоохранители обнаружили тайники с российским оружием и взрывчаткой, в частности гранатометы, предназначенные для диверсий.