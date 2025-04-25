рф використовує залізницю України для підтримки військ та експорту товарів - ISW

росія отримує економічні вигоди з тимчасово окупованих територій України (ТОТ), використовуючи українську інфраструктуру та логістичні мережі. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.

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Днями федеральне агентство залізничного транспорту росії повідомило, що перший контейнерний потяг із невстановленим вантажем проїхав мережею "новоросійських залізниць" через ТОТ України та прибув до окупованого Севастополя. При цьому вантаж поїзда буде вивантажено в Севастополі та експортовано кораблем через окуповані росією чорноморські порти до невизначених кінцевих пунктів призначення.

Аналітики вказують, що зараз "новоросійська залізниця" обслуговує три лінії в окупованій Україні: Донецька гілка, Луганська гілка та Херсонсько-Мелітопольська гілка. Усі вони працюють на основі залізниць, які Україна контролювала до повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Використання росією залізниць в окупованій Україні підтримує дві цілі росії: по-перше, забезпечити матеріально-технічну підтримку російських військ, які воюють в Україні, залізницею, яка може бути швидшою та безпечнішою, ніж матеріально-технічна підтримка транспортними засобами, і, по-друге, транспортувати різні товари до портів Чорного моря для морського експорту - йдеться у матеріалі.

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Автори зазначають, що росія може використовувати ці залізниці для транспортування вантажів з рф до портів окупованого Криму, не покладаючись на залізничний міст через Керченську протоку, який останніми роками регулярно не функціонує через українські дальні удари, або для прямого вилучення ресурсів з окупованої України та експорту їх на міжнародні ринки.

"Станом на вересень 2024 року росія продала вкраденого українського зерна майже на 1 мільярд доларів, використовуючи залізничні лінії та дороги в окупованій Україні, щоб доставити величезну кількість зерна в окуповані чорноморські порти на експорт", - констатують в ISW.

Нагадаємо

Нещодавно росія оголосила про виділення 5 мільярдів рублів на "розвиток" агросектору в окупованій частині Донеччини. За даними Центру національного спртиву, насправді мова йде про масштабне державне мародерство.

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