рф использует железную дорогу Украины для поддержки войск и экспорта товаров - ISW

россия получает экономические выгоды с временно оккупированных территорий Украины (ВОТ), используя украинскую инфраструктуру и логистические сети. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

Детали

На днях федеральное агентство железнодорожного транспорта россии сообщило, что первый контейнерный поезд с неустановленным грузом проехал по сети "новороссийских железных дорог" через ВОТ Украины и прибыл в оккупированный Севастополь. При этом груз поезда будет выгружен в Севастополе и экспортирован кораблем через оккупированные россией черноморские порты в неопределенные конечные пункты назначения.

Аналитики указывают, что сейчас "новороссийская железная дорога" обслуживает три линии в оккупированной Украине: Донецкая ветка, Луганская ветка и Херсонско-Мелитопольская ветка. Все они работают на основе железных дорог, которые Украина контролировала до полномасштабного вторжения в 2022 году.

Использование россией железных дорог в оккупированной Украине поддерживает две цели россии: во-первых, обеспечить материально-техническую поддержку российских войск, воюющих в Украине, железной дорогой, которая может быть быстрее и безопаснее, чем материально-техническая поддержка транспортными средствами, и, во-вторых, транспортировать различные товары в порты Черного моря для морского экспорта - говорится в материале.

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Авторы отмечают, что россия может использовать эти железные дороги для транспортировки грузов из рф в порты оккупированного Крыма, не полагаясь на железнодорожный мост через Керченский пролив, который в последние годы регулярно не функционирует из-за украинских дальних ударов, или для прямого изъятия ресурсов из оккупированной Украины и экспорта их на международные рынки.

"По состоянию на сентябрь 2024 года россия продала украденного украинского зерна почти на 1 миллиард долларов, используя железнодорожные линии и дороги в оккупированной Украине, чтобы доставить огромное количество зерна в оккупированные черноморские порты на экспорт", - констатируют в ISW.

Напомним

Недавно россия объявила о выделении 5 миллиардов рублей на "развитие" агросектора в оккупированной части Донецкой области. По данным Центра национального сопротивления, на самом деле речь идет о масштабном государственном мародерстве.

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