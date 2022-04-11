рф втратила в Україні більше гелікоптерів, ніж під час чотирьох попередніх війн – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. росія за 45 днів повномасштабного вторгнення втратила в Україні 137 гелікоптерів, під час чотирьох попередніх війн — 83. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Міноборони України.
Цитата
"За 45 днів війни в Україні рашисти втратили 137 гелікоптерів!" — ідеться у повідомленні.
Деталі
Міноборони порівняло втрати гелікоптерів в Україні і під час чотирьох попередніх воєн:
перша чеченська війна — 21 гелікоптер
друга чеченська війна — 36
грузинська війна — 3
війна в Сирії — 23
Отже, за чотири війни росія втратила 83 гелікоптери.
Нагадаємо
рф з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила 19 500 військових, 725 танків, 154 літаків та сотні одиниць іншої військової техніки.