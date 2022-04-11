рф втратила в Україні більше гелікоптерів, ніж під час чотирьох попередніх війн – Міноборони

Цитата

"За 45 днів війни в Україні рашисти втратили 137 гелікоптерів!" — ідеться у повідомленні.

Деталі

Міноборони порівняло втрати гелікоптерів в Україні і під час чотирьох попередніх воєн:

перша чеченська війна — 21 гелікоптер

друга чеченська війна — 36

грузинська війна — 3

війна в Сирії — 23

Отже, за чотири війни росія втратила 83 гелікоптери.

Нагадаємо

рф з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила 19 500 військових, 725 танків, 154 літаків та сотні одиниць іншої військової техніки.