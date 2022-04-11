рф потеряла в Украине больше вертолетов, чем во время четырех предыдущих войн – Минобороны

Цитата

"За 45 дней войны в Украине рашисты потеряли 137 вертолетов!" — говорится в сообщении.

Детали

Минобороны сравнило потери вертолетов в Украине и во время четырех предыдущих войн:

первая чеченская война — 21 вертолет

вторая чеченская война — 36

грузинская война — 3

война в Сирии — 23

Следовательно, за четыре войны россия потеряла 83 вертолета.

Напомним

рф с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла 19 500 военных, 725 танков, 154 самолетов и сотни единиц другой техники.