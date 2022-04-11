рф потеряла в Украине больше вертолетов, чем во время четырех предыдущих войн – Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. россия за 45 дней полномасштабного вторжения потеряла в Украине 137 вертолетов, во время четырех предыдущих войн — 83. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минобороны Украины.
Цитата
"За 45 дней войны в Украине рашисты потеряли 137 вертолетов!" — говорится в сообщении.
Детали
Минобороны сравнило потери вертолетов в Украине и во время четырех предыдущих войн:
первая чеченская война — 21 вертолет
вторая чеченская война — 36
грузинская война — 3
война в Сирии — 23
Следовательно, за четыре войны россия потеряла 83 вертолета.
Напомним
рф с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла 19 500 военных, 725 танков, 154 самолетов и сотни единиц другой техники.