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рф потеряла в Украине больше вертолетов, чем во время четырех предыдущих войн – Минобороны

Киев • УНН

 • 102200 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. россия за 45 дней полномасштабного вторжения потеряла в Украине 137 вертолетов, во время четырех предыдущих войн — 83. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минобороны Украины.

рф потеряла в Украине больше вертолетов, чем во время четырех предыдущих войн – Минобороны

Цитата

"За 45 дней войны в Украине рашисты потеряли 137 вертолетов!" — говорится в сообщении.

Детали 

Минобороны сравнило потери вертолетов в Украине и во время четырех предыдущих войн:

первая чеченская война — 21 вертолет 

вторая чеченская война — 36 

грузинская война — 3

война в Сирии — 23

Следовательно, за четыре войны россия потеряла 83 вертолета.

Напомним

рф с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла 19 500 военных, 725 танков, 154 самолетов и сотни единиц другой техники.

Украинские Национальные Новости

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