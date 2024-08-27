рф вночі та вранці обстріляла 4 громади Сумщини: пролунав 21 вибух, є поранений
Київ • УНН
Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 21 вибух у 4 громадах, постраждав один цивільний в Есманьській громаді.
російські війська вночі та вранці 27 серпня здійснили 9 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Внаслідок ударів рф поранення отримала одна цивільна людина. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, ворожий обстрілів зазнали Білопільська, Есманьська, Новослобідська, Середино-Будська громади.
- Есманьська громада: ворог здійснив атаку FPV-дроном (4 вибухи), внаслідок чого була поранена цивільна людина, також ворог бив з міномета (6 вибухів) та здійснив авіаудар КАБ (4 вибухи).
- Білопільська громада: авіаудар КАБ (2 вибухи).
- Новослобідська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (3 вибухи).
- Середино-Будська громада: росіяни вдарили з міномета (2 вибухи) .
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