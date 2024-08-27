рф вночі та вранці обстріляла 4 громади Сумщини: пролунав 21 вибух, є поранений

російські війська вночі та вранці 27 серпня здійснили 9 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Внаслідок ударів рф поранення отримала одна цивільна людина. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.

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Як повідомляється, ворожий обстрілів зазнали Білопільська, Есманьська, Новослобідська, Середино-Будська громади.

Есманьська громада: ворог здійснив атаку FPV-дроном (4 вибухи), внаслідок чого була поранена цивільна людина, також ворог бив з міномета (6 вибухів) та здійснив авіаудар КАБ (4 вибухи).

Білопільська громада: авіаудар КАБ (2 вибухи).

Новослобідська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (3 вибухи).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з міномета (2 вибухи) .

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