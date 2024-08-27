рф ночью и утром обстреляла 4 громады Сумщины: прогремел 21 взрыв, есть раненый
Киев • УНН
Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв в 4 громадах, пострадал один гражданский в Эсманьской громаде.
российские войска ночью и утром 27 августа осуществили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв. В результате ударов рф ранения получил один гражданский человек. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.
Детали
Как сообщается, вражеский обстрелам подверглись Белопольская, Эсманьская, Новослободская, Середино-Будская громады.
- Эсманьская община: враг совершил атаку FPV-дроном (4 взрыва), в результате чего был ранен гражданский человек, также враг бил из миномета (6 взрывов) и совершил авиаудар КАБ (4 взрыва).
- Белопольская громада: авиаудар КАБ (2 взрыва).
- Новослободская громада: враг совершил авиаудар КАБ (3 взрыва).
- Середино-Будская громада: россияне ударили из миномета (2 взрыва) .
На Харківщині росіяни вночі вдарили по Куп'янську-Вузловому: показали наслідки27 августа 2024, 05:41 • 21473 просмотра