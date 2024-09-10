рф вкотре атакувала дронами Київщину: без постраждалих та влучань, є пошкодження
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували Київську область БПЛА. Сили ППО збили цілі, постраждалих немає, але виникла пожежа лісової підстилки та пошкоджена господарська будівля.
російські війська у ніч на 10 вересня в черговий раз атакували Київську область за допомогою БПЛА, працювали сили ППО. Обійшлось без постраждалих та влучань. Внаслідок падіння уламків в одному з районів виникла пожежа лісової підстилки. Крім того, в одному із населених пунктів пошкоджена господарська будівля. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, передає УНН.
Вночі ворог вкотре атакував нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих немає. Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні
За його словами, в одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих цілей виникла пожежа лісової підстилки.
Крім того, в одному із населених пунктів пошкоджена господарська будівля.
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.
"Звертаємося до кожного жителя області! Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. Під час небезпеки перебувайте в укриттях поки загроза не мине", - закликав Кравченко.
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