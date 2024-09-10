рф в очередной раз атаковала дронами Киевскую область: без пострадавших и попаданий, есть повреждения

российские войска в ночь на 10 сентября в очередной раз атаковали Киевскую область с помощью БПЛА, работали силы ПВО. Обошлось без пострадавших и попаданий. В результате падения обломков в одном из районов возник пожар лесной подстилки. Кроме того, в одном из населенных пунктов повреждено хозяйственное здание. Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.

Ночью враг в очередной раз атаковал нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших нет. Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют - написал Кравченко.

По его словам, в одном из районов области в результате падения обломков сбитых целей возник пожар лесной подстилки.

Кроме того, в одном из населенных пунктов повреждена хозяйственная постройка.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

«Обращаемся к каждому жителю области! Не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги. Во время опасности находитесь в укрытиях пока угроза не минует», - призвал Кравченко.

Над Україною вночі збили 38 "шахедів", ворог атакував "Іскандером" та Х-31П