рф в очередной раз атаковала дронами Киевскую область: без пострадавших и попаданий, есть повреждения
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Киевскую область БПЛА. Силы ПВО сбили цели, пострадавших нет, но возник пожар лесной подстилки и повреждена хозяйственная постройка.
российские войска в ночь на 10 сентября в очередной раз атаковали Киевскую область с помощью БПЛА, работали силы ПВО. Обошлось без пострадавших и попаданий. В результате падения обломков в одном из районов возник пожар лесной подстилки. Кроме того, в одном из населенных пунктов повреждено хозяйственное здание. Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.
Ночью враг в очередной раз атаковал нашу область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших нет. Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют
По его словам, в одном из районов области в результате падения обломков сбитых целей возник пожар лесной подстилки.
Кроме того, в одном из населенных пунктов повреждена хозяйственная постройка.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.
«Обращаемся к каждому жителю области! Не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги. Во время опасности находитесь в укрытиях пока угроза не минует», - призвал Кравченко.
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