рф входить у глибоку військово-кадрову кризу: в ОП прогнозують ще більше пропозицій про переговори

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"рФ входить у глибоку військово-кадрову кризу: мобілізацію оголошувати не можна, бо «король голий», а добровольців удень зі свічкою не знайдеш. У хід ідуть боржники за кредитами, в’язні та охоронці «Пятёрочки». А значить, скоро буде ще більше пропозицій перерви, тобто переговорів", - написав Подоляк.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нагадав Президенту України Володимиру Зеленському про своє запрошення провести зустріч у Туреччині з президентом рф володимиром путіним.