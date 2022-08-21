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рф входит в глубокий военно-кадровый кризис: в ОП прогнозируют еще больше предложений о переговорах

Киев • УНН

 • 225588 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. рф входит в глубокий военно-кадровый кризис, а значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter, передает УНН.

рф входит в глубокий военно-кадровый кризис: в ОП прогнозируют еще больше предложений о переговорах

Цитата

" рф входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, ибо «король голый», а добровольцев днем ​​со свечой не найдешь. В ход идут должники по кредитам,заключенные и охранники «Пятёрочки». А значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров", - написал Подоляк.

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