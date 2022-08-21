рф входит в глубокий военно-кадровый кризис: в ОП прогнозируют еще больше предложений о переговорах

Цитата

" рф входит в глубокий военно-кадровый кризис: мобилизацию объявлять нельзя, ибо «король голый», а добровольцев днем ​​со свечой не найдешь. В ход идут должники по кредитам,заключенные и охранники «Пятёрочки». А значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров", - написал Подоляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Если российские войска покинут Украину: Зеленский после встречи во Львове назвал условие переговоров с рф

Ранее

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о своем приглашении провести встречу в Турции с президентом рф владимиром путиным.