рф використали підводний ракетоносій з новоросійська для атаки по Одещині - у Силах оборони назвали можливу причину

Цитата

«Вони (кораблі чорноморського флоту – ред) тримаються в напрямку південно-східного узбережжя Криму і в бік новоросійська. Частіше заходять в бази саме історичних берегів росії. Рідше використовують кримські бази, але є ракетоносії, вони споряджені і підготовлені, хоча поки що перебувають в пунктах базування. Тим не менше в одну з крайніх атак по Одещині ворог використовував підводний човен, фактично, з бухти новоросійська, не виводячи його на бойовий курс», - зазначила Гуменюк.

Деталі

Така поведінка ворога, з її слів, може наражати на небезпеку і сам екіпаж, що дозволяє зрозуміти, що планування операції будо доволі "сумбурним".

Це може бути пов’язане з тим, що зараз у чорноморського флоту рф йде певна пертурбація у командному складі чорноморського флоту, додала Гуменюк.

Також зазначається, що стан чорноморського флоту стабільний. Ворог і досі маневрує та вишукує безпечні для себе місця.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уночі рф знову атакувала Одещину, постраждалих та руйнувань немає – Кіпер