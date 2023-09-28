рф використали підводний ракетоносій з новоросійська для атаки по Одещині - у Силах оборони назвали можливу причину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Під час однієї з крайніх атак на Одеську область рф використала підводний ракетоносій з бухти новоросійська, не виводячи його на бойовий курс, що могло створити небезпеку і для самого екіпажа і дозволяє зрозуміти, що планування операції будо доволі сумбурним. Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише УНН.
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«Вони (кораблі чорноморського флоту – ред) тримаються в напрямку південно-східного узбережжя Криму і в бік новоросійська. Частіше заходять в бази саме історичних берегів росії. Рідше використовують кримські бази, але є ракетоносії, вони споряджені і підготовлені, хоча поки що перебувають в пунктах базування. Тим не менше в одну з крайніх атак по Одещині ворог використовував підводний човен, фактично, з бухти новоросійська, не виводячи його на бойовий курс», - зазначила Гуменюк.
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Така поведінка ворога, з її слів, може наражати на небезпеку і сам екіпаж, що дозволяє зрозуміти, що планування операції будо доволі "сумбурним".
Це може бути пов’язане з тим, що зараз у чорноморського флоту рф йде певна пертурбація у командному складі чорноморського флоту, додала Гуменюк.
Також зазначається, що стан чорноморського флоту стабільний. Ворог і досі маневрує та вишукує безпечні для себе місця.
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