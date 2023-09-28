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рф использовали подводный ракетоноситель из новороссийска для атаки по Одесской области - в Силах обороны назвали возможную причину

рф использовали подводный ракетоноситель из новороссийска для атаки по Одесской области - в Силах обороны назвали возможную причину

Киев • УНН

 • 174830 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Во время одной из крайних атак на Одесскую область рф использовала подводный ракетоноситель из бухты новороссийска, не выводя его на боевой курс, что могло создать опасность и для самого экипажа и позволяет понять, что планирование операции было довольно сумбурным. Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет УНН.

Цитата

«Они (корабли черноморского флота – ред) держатся в направлении юго-восточного побережья Крыма и в сторону новороссийска. Чаще заходят в базы именно исторических берегов россии. Реже используют крымские базы, но есть ракетоносители, они снаряжены и подготовлены, хотя пока что находятся в пунктах базирования. Тем не менее в одну из крайних атак по Одесской области враг использовал подводную лодку, фактически, из бухты новороссийска, не выводя ее на боевой курс», - отметила Гуменюк.

Детали

Такое поведение врага, по ее словам, может подвергать опасности и сам экипаж, что позволяет понять, что планирование операции было довольно "сумбурным".

Это может быть связано с тем, что сейчас у черноморского флота рф идет определенная пертурбация в командном составе черноморского флота, добавила Гуменюк.

Также отмечается, что состояние черноморского флота стабильное. Враг до сих пор маневрирует и выискивает безопасные для себя места.

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