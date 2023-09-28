рф использовали подводный ракетоноситель из новороссийска для атаки по Одесской области - в Силах обороны назвали возможную причину

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Во время одной из крайних атак на Одесскую область рф использовала подводный ракетоноситель из бухты новороссийска, не выводя его на боевой курс, что могло создать опасность и для самого экипажа и позволяет понять, что планирование операции было довольно сумбурным. Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет УНН.