рф відправила дагестанський ОМОН на окуповані території Запорізької області - Центр нацспротиву

Цитата

"Окупанти планують використати їх у якості кістяка для створення підрозділу омон на ТОТ Запоріжжя. Таким чином росіяни сподіваються подолати партизанський рух на тимчасово окупованих територіях", - зазначається у повідомленні.

Однак в Центрі Національного Спротиву запевнили, що ці заходи не допоможуть їм подолати партизан. І окупанти понесуть відповідальність за свою участь в агресії проти України.

Доповнення

У Центрі національного спротиву повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях почастішали випадки, коли ФСБшники виходять в людні місця в цивільній формі, аби виявити членів українського підпілля.