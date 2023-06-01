рф відправила дагестанський ОМОН на окуповані території Запорізької області - Центр нацспротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. На тимчасово окуповані території Запорізької області прибула група бойовиків "загону поліції особливого призначення" ("омон") з республіки дагестан, рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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"Окупанти планують використати їх у якості кістяка для створення підрозділу омон на ТОТ Запоріжжя. Таким чином росіяни сподіваються подолати партизанський рух на тимчасово окупованих територіях", - зазначається у повідомленні.
Однак в Центрі Національного Спротиву запевнили, що ці заходи не допоможуть їм подолати партизан. І окупанти понесуть відповідальність за свою участь в агресії проти України.
Доповнення
У Центрі національного спротиву повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях почастішали випадки, коли ФСБшники виходять в людні місця в цивільній формі, аби виявити членів українського підпілля.