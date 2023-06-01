рф отправила дагестанский ОМОН на оккупированные территории Запорожской области - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. На временно оккупированные территории Запорожской области прибыла группа боевиков "отряда полиции особого назначения" ("омон") из республики дагестан, рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
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"Оккупанты планируют использовать их в качестве костяка для создания подразделения омонов на ВОТ Запорожья. Таким образом россияне надеются преодолеть партизанское движение на временно оккупированных территориях", - отмечается в сообщении.
Однако в Центре Национального Сопротивления заверили, что эти меры не помогут им побороть партизан. И оккупанты понесут ответственность за свое участие в агрессии против Украины.
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В Центре национального сопротивления сообщали, что на временно оккупированных территориях участились случаи, когда ФСБшники выходят в людные места в гражданской форме, чтобы выявить членов украинского подполья.