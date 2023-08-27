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рф тримає близько 100 тисяч військових на Лимано-Куп'янському напрямку - речник

рф тримає близько 100 тисяч військових на Лимано-Куп'янському напрямку - речник

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Російські окупанти тримають приблизно 100 тисяч своїх військових на Лимано-Куп’янському напрямку. Вони підвищили кількість атак і подовжують собою «завалювати» позиції українських військових. Про це у неділю в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, пише УНН.

Цитата

«На Лимано-Куп’янському напрямку противник значно підвищив кількість своїх обстрілів, наприклад, станом на 26 серпня він здійснив 620 обстрілів позицій наших захисників та наніс 15 авіаударів... Загалом, якщо дивитись на весь напрямок, то там знаходиться близько 110 тисяч російських військовослужбовців. На Куп’янському напрямку знаходиться 45 тисяч, а на Лиманському – 48 тисяч окупаційних військ», - зазначив Євлаш.

Деталі

Окупанти, з його слів, для штурму активно використовують загони «шторм-z», бойовий армійський резерв, Кантемирівську дивізії, яка включає танковий полк. «Їхні плани залишаються, як були, – кількістю завалювати наші позиції. А також створювати так звані вогневі вали, коли вони використовують велику кількість боєприпасів, але прицільність і кучність залишає бажати кращого», - зазначив Євлаш.

Євлаш вказав, що акцент противника дещо змінився. «Від Куп’янського напрямку переносять свій акцент в сторону Новоєгорівки. Загалом вчора наші військові відбили на цьому напрямку 10 ворожих штурмів противника», - сказав він.

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