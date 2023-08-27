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рф держит около 100 тысяч военных на Лимано-Купянском направлении - спикер

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Российские оккупанты держат примерно 100 тысяч своих военных на Лимано-Купянском направлении. Они повысили количество атак и продолжают собой «заваливать» позиции украинских военных. Об этом в воскресенье в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, пишет УНН.

Цитата

«На Лимано-Купянском направлении противник значительно повысил количество своих обстрелов, например, по состоянию на 26 августа он совершил 620 обстрелов позиций наших защитников и нанес 15 авиаударов... В общем, если смотреть на все направление, то там находится около 110 тысяч российских военнослужащих. На Купянском направлении находится 45 тысяч, а на Лиманском – 48 тысяч оккупационных войск», - отметил Евлаш.

Детали

Оккупанты, по его словам, для штурма активно используют отряды «шторм-z», боевой армейский резерв, Кантемировскую дивизию, которая включает танковый полк. «Их планы остаются, как были, – количеством заваливать наши позиции. А также создавать так называемые огневые валы, когда они используют большое количество боеприпасов, но прицельность и кучность оставляет желать лучшего», - отметил Евлаш.

Евлаш указал, что акцент противника несколько изменился. «От Купянского направления переносят свой акцент в сторону Новоегоровки. Всего вчера наши военные отбили на этом направлении 10 вражеских штурмов противника», - сказал он.

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