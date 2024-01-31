росія хоче набрати 20 тисяч найманців у "Африканський корпус" для розширення впливу на континенті - ЗМІ
Київ • УНН
кремль, бажаючи розширити свої позиції в Африці, планує створити 20-тисячну армію найманців.
рф створює армію найманців "Африканський корпус" у складі 20 тисяч осіб для розширення свого впливу на континенті. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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У період різкого зниження впливу Заходу кремль стрімко реалізовує стратегію відродження своїх позицій часів холодної війни в Африці. Нова ініціатива передбачає створення на досвіді вагнерівців "Африканського корпусу" у складі 20 тисяч найманців, який не лише посилить позиції рф у регіоні, але й дозволить москві утримувати контроль над їхньою бізнес-мережею в Африці, пише Bloomberg.
Новий "Африканський корпус" має намір завербувати новобранців і колишніх бійців вагнера для розгортання мережі баз, підконтрольних міністерству оборони рф, у різних країнах континенту, зокрема в Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, Центральноафриканській Республіці та Нігері.
Додамо
Колишній спеціальний посол США в Сахелі Джей Пітер Фам наголосив, що у разі переходу рф до "офіційної військової ролі" в Африці, країна-агресор не зможе заперечувати звинувачення ООН проти "вагнера" у скоєнні воєнних злочинів на континенті.
Якщо ви ребрендуєте ці сили як частину армії, ви тепер володієте цією проблемою
росіяни створюють загони з найманців для відправки в Африку - ГУР17.01.24, 17:05 • 24097 переглядiв