россия хочет набрать 20 тысяч наемников в "Африканский корпус" для расширения влияния на континенте - СМИ
кремль, желая расширить свои позиции в Африке, планирует создание 20-тысячной армии наемников. Бывший специальный посол США в Сахеле Джей Питер Фам предостерегает рф перед последствиями ее перехода к "официальной военной роли" в Африке.
Бронемашины, снаряды и ракеты для ПВО: Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины
Германия обновила список военной помощи, переданной Украине, включив в него бронетранспортеры, танки для разминирования и пограничные машины. Кроме того, Киев получил сухпайки, артиллерийские снаряды и ракеты для ПВО.
Украина окончательно отказалась от советского типа населенных пунктов "поселок городского типа"
Украина отменила советский тип населенного пункта "поселок городского типа" и переквалифицировала 881 такой населенный пункт в поселки, согласно новому закону, регулирующему административное устройство.
За закрытыми дверями Орбан признавал, что Будапешт не сможет помешать вступлению Украины в ЕС - СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в частном разговоре признал, что Венгрия не сможет помешать вступлению Украины в Европейский Союз.
Госдума россии утвердила законопроект о конфискации имущества за "фейки" об армии рф
Российская Госдума одобрила законопроект, позволяющий конфисковывать имущество у лиц, осужденных за распространение "фейков" о российских военных или дискредитацию вооруженных сил россии.
"АТЕШ" ведет разведку за 13-м судоремонтным заводом в Севастополе, который занимается комплексным ремонтом судов всех рангов.
Партизаны "АТЕШ" ведут наблюдение за ремонтными работами на нескольких кораблях черноморского флота россии на судостроительном заводе в оккупированном Севастополе.
Еврокомиссия предложила продлить на год беспошлинную торговлю с Украиной, но с "защитой" для фермеров в ЕС
Европейская комиссия предложила продлить приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, одновременно предложив меры для защиты чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.
Перешел на сторону врага: экс-правоохранитель, который корректировал российские удары по Харьковщине, получил пожизненное
агент фсб, передавший россиянам объекты военной и критической инфраструктуры в Харьковской области, приговорен к пожизненному заключению.
рф в 2023 году изменила основной источник набора военнослужащих для войны в Украине - британская разведка
В 2023 году россия перешла на долгосрочный контрактный набор как основной источник войск для войны в Украине, согласно разведывательному отчету министерства обороны Великобритании.
После требований Венгрии: лидеры ЕС предложат ежегодные дебаты по помощи Украине на 50 млрд евро - Reuters
Лидеры ЕС предложат проводить ежегодные дебаты по запланированному пакету помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, чтобы преодолеть оппозицию Венгрии к финансированию.