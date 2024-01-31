россия хочет набрать 20 тысяч наемников в "Африканский корпус" для расширения влияния на континенте - СМИ

рф создает армию наемников "Африканский корпус" в составе 20 тысяч человек для расширения своего влияния на континенте. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

В период резкого снижения влияния Запада кремль стремительно реализовывает стратегию возрождения своих позиций времен холодной войны в Африке. Новая инициатива предусматривает создание на опыте вагнеровцев "Африканского корпуса" в составе 20 тысяч наемников, который не только усилит позиции рф в регионе, но и позволит москве удерживать контроль над их бизнес-сетью в Африке.

Новый "Африканский корпус" намерен завербовать новобранцев и бывших бойцов вагнера для развертывания сети баз, подконтрольных министерству обороны РФ, в разных странах континента, в частности в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике и Нигере.

Добавим

Бывший специальный посол США в Сахеле Джей Питер Фам отметил, что в случае перехода рф к "официальной военной роли" в Африке, страна-агрессор не сможет отрицать обвинения ООН против "вагнера" в совершении военных преступлений на континенте.

Если вы ребрендируете эти силы как часть армии, вы теперь владеете этой проблемой - заметил Джей Питер Фам.

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