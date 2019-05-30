РФ скоро сама поверне наших моряків, не зв'язуючи це з рішенням трибуналу - Зеркаль

“Ми довели, що РФ не мала ніякого права затримувати наші українські судна і українських моряків. Це незаконно, це порушує Міжнародну морську конвенцію, і вони повинні їх негайно звільнити і повернути додому. Це дійсно для нас перемога, особливо з рахунком 19 до 1”, — підкреслила дипломат.

Вона також відреагувала на інформацію зі ЗМІ, що завдяки такому рішенню Міжнародного трибуналу європейським країнам буде складно йти по шляху прагнення до скасування санкцій.

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“Не тільки. Якщо повернутися до подій, що відбувалися в листопаді і грудні, коли росіяни нав’язували, що всі порушували і що вони мали право це зробити, і що взагалі це Україна, яка винна в цьому інциденті, то навіть наші партнери в Німеччині і Франції , у них було таке сумнів, що, може, росіяни мають рацію, а тут у нас є доказ того, що це не українська позиція, що це рішення Міжнародного морського трибуналу, що ми нічого не порушували, що це порушила Росія. І для нас це не просто інструмент, це дійсно свідоцтво того, що у нас є докази своєї правоти”, — пояснила Зеркаль.

Зокрема, вона пояснила, як Україна далі може здійснювати тиск на Росію і які будуть подальші кроки.

“По-різному, але я впевнена, що росіяни досить скоро самі, не пов’язуючи це з рішенням Трибуналу, повернуть наших моряків. Вони будуть це представляти як власне рішення, як волю Володимира Володимировича, і думаю, що так, як це було в іншому справі, що стосується „Грінпісу“ і корабля, який називається Arktic Sunrise, вони також робили вигляд, що вони не виконують рішення Трибуналу, але вони виконали все і навіть виплатили компенсацію”, — сказала Зеркаль.

На запитання ведучої, чи може це рішення бути пов’язано з компліментами нової український влади, що, мовляв, Росія почала домовлятися, Зеркаль сказала: “Думаю, можливо, вони так і будуть це представляти, але для світу все дуже чітко — що є рішення Трибуналу . І рішення Трибуналу має бути виконано, тим більше це стосується імунітету військових кораблів, а військові кораблі є у всіх країн, які є в цій субвенції”.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права у німецькому місті Гамбург оприлюднив текст свого рішення щодо зобов’язання Росії звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна.