РФ продовжує підвищення бойового рівня окупаційних військ

"Російське окупаційне командування продовжує зосереджувати зусилля на підвищенні рівня бойової готовності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, з 11 по 16 лютого цього року у 1 та 2 АК проводиться "тиждень бойової та мобілізаційної готовності" з перевіркою системи оповіщення", - сказав Гуцуляк.

За його словами, вказаний захід синхронізований з аналогічними заходами з’єднань і частин Південного військового округу та здійснюється під безпосереднім контролем та керівництвом офіцерів штабу округу та вищих органів управління ЗС РФ.

З за даними розвідки, противник приділяє особливу увагу готовності до застосування артилерійських та мінометних підрозділів російських окупаційних військ.

"13-14 січня цього року на полігонах тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей проведені практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів. В якості інструкторів до вказаних заходів залучались кадрові офіцери-артилеристи ЗС РФ з метою підвищення ефективності підготовки артилерійських і мінометних підрозділів 1, 2 АК окупантів", - розповів Гуцуляк.

Нагадаємо, 15 лютого загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Також двоє українських військових в наслідок бойових дій отримали поранення різних ступенів. Їх доставлено до військового мобільного госпіталю.