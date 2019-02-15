Бойовики здійснили п’ять обстрілів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили режим тиші на Донбасі. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Від початку цієї доби станом на 12:00, на лінії бойового зіткнення зафіксовано п’ять прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Зранку поблизу Попасної окупаційні війська застосували гранатомети, також з гранатометів різних типів та зенітних установок ЗУ 23-2 ворог вів вогонь в районі населеного пункту Золоте-4. Окрім цього наші оборонці населеного пункту Нижнє зафіксували розриви чотирьох ворожих мін 82-го калібрів", - сказав Гуцуляк.
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За його словами, ворог вів обстріл з напрямку окупованої Сентяновки. Ще вісім мін 82-го калібрів ворог випустив після 11:20 по захисниках Золотого-1.
"Близько 11:00 години відбувся ворожий обстріл з протитанкового-ракетного комплексу в районі Мар’янки", - розповів Гуцуляк.
Також, сьогодні в наслідок російської збройної агресії загинув один український герой.
"Двоє українських військових в наслідок бойових дій отримали поранення різних ступенів. Їх доставлено до військового мобільного госпіталю", - зазначив Гуцуляк.
Нагадаємо, 14 лютого бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. 8 разів противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.