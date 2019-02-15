Боевики совершили пять обстрелов в Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим тишины в Донбассе. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода по состоянию на 12:00, на линии боевого соприкосновения зафиксировано пять прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Утром вблизи Попасной оккупационные войска применили гранатометы, также из гранатометов различных типов и зенитных установок ЗУ 23-2 враг вел огонь в районе населенного пункта Золотое-4. Кроме этого наши защитники населенного пункта Нижнее зафиксировали разрывы четырех вражеских мин 82-го калибров", - сказал Гуцуляк.
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По его словам, противник вел обстрел по направлению оккупированной Сентяновкы. Еще восемь мин 82-го калибров враг выпустил после 11:20 по защитниках Золотого-1.
"Около 11:00 часов состоялся вражеский обстрел из противотанкового-ракетного комплекса в районе Марьянки", - рассказал Гуцуляк.
Также, сегодня в результате российской вооруженной агрессии погиб один украинский герой.
"Двое украинских военных в результате боевых действий получили ранения различной степени. Они доставлены в военный мобильного госпиталя", - отметил Гуцуляк.
Напомним, 14 февраля боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. 8 раз противник применял вооружение, запрещенное минского договоренностями.