РФ продолжает повышение боевого уровня оккупационных войск
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Российское оккупационное командование проводит "неделю боевой и мобилизационной готовности" с проверкой системы оповещения. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Российское оккупационное командование продолжает сосредотачивать усилия на повышении уровня боевой готовности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, с 11 по 16 февраля этого года в 1 и 2 АК проводится "неделя боевой и мобилизационной готовности" с проверкой системы оповещения", - сказал Гуцуляк.
По его словам, указанная мера синхронизирована с аналогичными мерами соединений и частей Южного военного округа и осуществляется под непосредственным контролем и руководством офицеров штаба округа и высших органов управления ВС РФ.
С по данным разведки, противник уделяет особое внимание готовности к применению артиллерийских и минометных подразделений российских оккупационных войск.
"13-14 января этого года на полигонах временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей проведены практические стрельбы с использованием 122-х и 152-мм артиллерийских систем и минометов. В качестве инструкторов в указанных мероприятий привлекались кадровые офицеры-артиллеристы ВС РФ с целью повышения эффективности подготовки артиллерийских и минометных подразделений 1, 2 АК оккупантов", - рассказал Гуцуляк.
Напомним, 15 февраля погиб один военнослужащий Объединенных сил. Также двое украинских военных в результате боевых действий получили ранения различной степени. Они доставлены в военный мобильный госпиталь.