РФ продовжила "чехарду" з етапуванням "українського диверсанта" Панова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Політв’язня Євгена Панова, громадянина України, якого засуджено до восьми років колонії суворого режиму у справі “українських диверсантів” і кілька днів тому доставлено в СІЗО Сімферополя, вивезли в Краснодар. Про це повідомила в Facebook його адвокат Ольга Дінзе, передає УНН.
“Дякую за передачу! Він її отримав, але з’їсти не встигне. Вранці поїхав по етапу чомусь знову в Краснодар”, — написала Дінзе у відповідь на повідомлення активіста Різи Асанової про те, що Панову принесли передачу в СІЗО.
3 грудня Панова без пояснень привезли в Крим. Тоді родичам не вдалося зв’язатися з ним. 9 жовтня “українського диверсанта” етапували із Сімферопольського СІЗО до Москви, про що повідомив його брат.
Нагадаємо, МЗС України пообіцяло реакцію на рішення верховного суду РФ щодо вироку Панову. Зазначимо, що Панов не сподівається на свій обмін.
13 липня окупаційний “Верховний суд Криму” засудив фігуранта справи “українських диверсантів” Євгена Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством. Захист українця оскаржив вирок. 25 жовтня Верховний суд Росії залишив без змін вирок щодо Панова.