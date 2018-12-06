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РФ продолжила "чехарду" с этапированием "украинского диверсанта" Панова

Киев • УНН

 • 8316 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Политзаключенного Евгения Панова, гражданина Украины, который приговорен к восьми годам колонии строгого режима по делу “украинских диверсантов” и несколько дней назад был доставлен в СИЗО Симферополя, вывезли в Краснодар. Об этом сообщила в Facebook его адвокат Ольга Динзе, передает УНН.

РФ продолжила "чехарду" с этапированием "украинского диверсанта" Панова

“Спасибо за передачу! Он ее получил, но съесть не успеет. Утром поехал по этапу почему-то опять в Краснодар”, — написала Динзе в ответ на сообщение активиста Ризы Асановой о том, что Панову принесли передачу в СИЗО.

3 декабря Панова без объяснений привезли в Крым. Тогда родственникам не удалось связаться с ним. 9 октября “Украинская диверсанта” этапировали из Симферопольского СИЗО в Москву, о чем сообщил его брат.

Напомним, МИД Украины пообещало реакцию на решение верховного суда РФ по приговору Панову. Отметим, что Панов не ожидает на свой обмен.

13 июля оккупационный “Верховный суд Крыма” осудил фигуранта дела “украинских диверсантов” Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима. Он отказался от сделки со следствием. Защита украинца обжаловала приговор. 25 октября Верховный суд России оставил без изменений приговор в отношении Панова.

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