МЗС пообіцяло реакцію на рішення верховного суду РФ щодо вироку Панову

"Звичайно, ми будемо реагувати, як ми і реагуємо на все, що відбувається з нашими політичними в’язнями. Це і консульська підтримка, і політична реакція, і відповідна взаємодія з нашими партнерами", - сказав він.



За словами міністра, Україна не може "на когось реагувати, а на когось не реагувати".



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Нагадаємо, у липні 2018 року підконтрольний Кремлю верховний суд Криму засудив фігуранта справи “українських диверсантів” Євгенія Панова до 8 років колонії суворого режиму.



10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу “українських диверсантів”, які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, потім повернули до Криму.



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Російські спецслужби заявляють, що Євген Панов і Андрій Захтей були членами “групи диверсантів”, яка нібито планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.



Зазначимо, у четвер верховний суд РФ залишив у силі рішення "суду" окупованого Криму, який засудив до восьми років колонії суворого режиму "українського диверсанта" Євгенія Панова. Про це 25 жовтня в Facebook повідомив його брат Ігор Котелянець.



