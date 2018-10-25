МЗС пообіцяло реакцію на рішення верховного суду РФ щодо вироку Панову
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ України обов’язково відреагує на рішення верховного суду РФ залишити у силі рішення "суду" окупованого Криму щодо восьми років колонії суворого режиму "українському диверсанту" Євгенію Панову. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час брифінгу в ході Львівського безпекового форуму, передає УНН.
"Звичайно, ми будемо реагувати, як ми і реагуємо на все, що відбувається з нашими політичними в’язнями. Це і консульська підтримка, і політична реакція, і відповідна взаємодія з нашими партнерами", - сказав він.
За словами міністра, Україна не може "на когось реагувати, а на когось не реагувати".
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Нагадаємо, у липні 2018 року підконтрольний Кремлю верховний суд Криму засудив фігуранта справи “українських диверсантів” Євгенія Панова до 8 років колонії суворого режиму.
10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу “українських диверсантів”, які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, потім повернули до Криму.
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Російські спецслужби заявляють, що Євген Панов і Андрій Захтей були членами “групи диверсантів”, яка нібито планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.
Зазначимо, у четвер верховний суд РФ залишив у силі рішення "суду" окупованого Криму, який засудив до восьми років колонії суворого режиму "українського диверсанта" Євгенія Панова. Про це 25 жовтня в Facebook повідомив його брат Ігор Котелянець.