МИД пообещал реакцию на решение верховного суда РФ в отношении приговора Панову

"Конечно, мы будем реагировать, как мы и реагируем на все, что происходит с нашими политическими заключенными. Это и консульская поддержка, и политическая реакция, и соответствующее взаимодействие с нашими партнерами", - сказал он.



По словам министра, Украина не может "на кого-то реагировать, а на кого-то не реагировать".



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Напомним, в июле 2018 года подконтрольный Кремлю верховный суд Крыма приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.



10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексирована Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском СИЗО Лефортово, потом вернули в Крым.



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Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.



Отметим, в четверг верховный суд РФ оставил в силе решение "суда" оккупированного Крыма, приговорил к восьми годам колонии строгого режима "украинского диверсанта" Евгения Панова. Об этом 25 октября в Facebook сообщил его брат Игорь Котелянец.



