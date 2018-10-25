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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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7 марта, 19:45 • 155980 просмотра

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МИД пообещал реакцию на решение верховного суда РФ в отношении приговора Панову

Киев  •  УНН

 • 15937 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины обязательно отреагирует на решение Верховного суда РФ оставить в силе решение "суда" оккупированного Крыма о восьми годах колонии строгого режима "украинскому диверсанту" Евгению Панову. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в ходе Львовского форума по, передает УНН.

"Конечно, мы будем реагировать, как мы и реагируем на все, что происходит с нашими политическими заключенными. Это и консульская поддержка, и политическая реакция, и соответствующее взаимодействие с нашими партнерами", - сказал он.

По словам министра, Украина не может "на кого-то реагировать, а на кого-то не реагировать".

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Напомним, в июле 2018 года подконтрольный Кремлю верховный суд Крыма приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.

10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексирована Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время удерживали в московском СИЗО Лефортово, потом вернули в Крым.

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Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Отметим, в четверг верховный суд РФ оставил в силе решение "суда" оккупированного Крыма, приговорил к восьми годам колонии строгого режима "украинского диверсанта" Евгения Панова. Об этом 25 октября в Facebook сообщил его брат Игорь Котелянец.

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